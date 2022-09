Incidente Saponara. Il cordoglio dal territorio, sarà proclamato lutto cittadino

Una tragedia che ha lasciato sgomento l’intero territorio, quella che è costata la vita al giovane Angelo Cannuni che ha perso la vita in un incidente

SAPONARA – In lutto l’intero territorio per la scomparsa del giovane 23enne Angelo Cannuni, originario di Spadafora, che ha perso la vita in un fatale incidente a Saponara la scorsa notte. Sgomenti i sindaci dei due comuni messinesi, che hanno già espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia del ragazzo.

«Non ci sono parole adatte in queste situazioni –spiega il sindaco di Saponara, Giuseppe Merlino- Non possiamo che unirci tutti al lutto della famiglia ed esprimere il nostro dispiacere per questa tragica vicenda. Abbiamo già deciso –aggiunge- di proclamare il lutto cittadino ritenendolo un atto doveroso».

Il sindaco di Spadafora, Tania Venuto ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia del giovane a nome di tutto il comune: «Spadafora piange un suo figlio: il 22enne Angelo Cannuni –scrive Venuto sui social- è rimasto vittima di un tragico incidente stradale ieri sera, intorno alle 22, tra Saponara e Scarcelli. Il giovane Angelo si trovava in sella al suo scooter. Dopo l’impatto, pare con due auto, Angelo avrebbe fatto un volo di alcuni metri, che non gli ha lasciato scampo. Queste sono quelle notizie che mai si vorrebbero e dovrebbero sentire, una vita spezzata troppo presto. Ci uniamo al forte ed incolmabile dolore della famiglia».

Articoli correlati