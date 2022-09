Saponara. Incidente tra auto e moto, muore 23enne di Spadafora - Tempostretto

I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare

Incidente mortale ieri sera in pieno centro a Saponara, tra le vie Kennedy e Sciascia. La vittima è il 23enne Angelo Cannuni, di Spadafora, che era alla guida di un motorino e si è scontrato con un’auto, una Grande Punto.

I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri, per ricostruire la dinamica dell’incidente. Alla guida della Grande Punto vi era una donna che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe tentato di scongiurare l’impatto. La signora, in stato di choc, è stata trasportata all’Ospedale di Milazzo. Il giovane aveva frequentato l’Istituto tecnico industriale Majorana di Milazzo ed era iscritto in Scienze informatica all’Università di Messina.