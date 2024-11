Incidente sulla statale 114, muore motociclista

Impatto stasera tra moto e auto a Messina

MESSINA – Chi è arrivato dopo l’impatto di stasera fra moto e auto ha avuto di fronte uno scenario drammatico. Una motocicletta distrutta e una macchina per metà rovinata sulla statale 114, al bivio per Santa Lucia sopra Contesse. Il segno di un impatto molto forte che ha provocato la morte di un motociclista. Trasportato al Policlinico “Gaetano Martino”, è morto subito dopo.

Chi guidava l’auto, ed è rimasto ferito, è stato trasportato al Piemonte.

RIlievi in corso da parte della sezione infortunistica della polizia municipale.

Tre incidenti mortali negli ultimi tre mesi

Un altro incidente mortale, in via Garibaldi, all’incrocio con via san Giovanni di Malta, tra villa Mazzini e la Prefettura, si è verificato il 24 settembre. In quel caso, è avvenuto un impatto tra una moto e un’auto. E ha perso la vita il 44enne Massimiliano Costa. E non si può dimenticare nemmeno lo schianto mortale del 27enne Francesco Warna Kulasuriya Costa. Con la sua Yamaha X Max, nella notte del 26 ottobre, è andato a sbattere contro il muro di cinta dello stadio “Celeste”.

Pochi giorni fa, invece, la sera del 18 novembre, è morto un uomo di 55 anni, Giuseppe Ingemi, che era alla guida della sua Harley Davidson in via Garibaldi, vicino al semaforo e alla fontana del Nettuno. E ora i familiari cercano testimoni per chiarire i dubbi sulla dinamica dell’incidente.

