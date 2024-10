Incivili scaricano rifiuti nell’area sbaraccata di Camaro Sottomontagna

In attesa dei lavori di risanamento bisogna evitare che le aree sbaraccate diventino terra di nessuno

MESSINA – Lo sbaraccamento di Camaro Sottomontagna è cominciato a fine gennaio scorso e si è concluso a fine aprile con lo smaltimento dell’amianto. Purtroppo, però, in alcune baracche rimaste in piedi gli incivili lasciano da tempo i loro rifiuti. Adesso, come si vede nelle foto e nel video che un lettore ci ha inviato ieri, domenica 6 ottobre, qualcuno ha cominciato a deturpare anche l’area totalmente liberata dalle baracche. Qui sono stati, infatti, abbandonati inerti provenienti da qualche cantiere di ristrutturazione edile. Anche nel marciapiede limitrofo, poi, si è creata una discarica di suppellettili e vecchio mobilio. Nell’attesa che vengano avviati i lavori per restituire la zona alla piena fruizione dei cittadini, sollecitiamo il sub-commissario per il risanamento Marcello Scurria e il Comune a vigilare per evitare che le aree sbaraccate rimangano preda degli incivili. Chiediamo, poi, a Messina Servizi di disporre il necessario intervento di pulizia.