Inciviltà. Quando non può l’auto, ci pensa la moto

I paletti dissuasori impediscono alle auto di parcheggiare sullo scivolo. A coltivare l'inciviltà ci pensa allora un motociclista

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Incrocio Via Salandra-Via Napoli”.

Nella foto che ci ha inviato il lettore si vede una moto parcheggiata davanti allo scivolo del marciapiede, appena rinnovato dal Comune. I lavori sono stati effettuati a beneficio dei pedoni e, per evitare che le auto si posizionassero sullo scivolo, sono stati collocati dei paletti disssuasori. Nell’esercizio di inciviltà, però, si è sostituita prontamente una moto, il cui proprietario, per lasciare il suo mezzo, ha trovato comodo lo spazio che è stato concepito per favorire il transito di disabili e bambini in carrozzina.