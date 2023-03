Incontro legalità. La senatrice Musolino:"Mai abbassare la guardia" - Tempostretto

Un focus sulla legalità, ieri pomeriggio, a Palazzo Alvaro, partendo dalla pubblicazione di Claudia Conte “La legge del cuore”

Reggio Calabria – Un approfondimento sul tema della legalità, ieri pomeriggio a palazzo Alvaro, partendo dalla pubblicazione dell’ultimo lavoro della scrittrice e imprenditrice culturale, Claudia Conte, dal titolo “La legge del cuore. Storia di assassini vigliacchi ed eroi”.

I relatori

All’incontro “Il senso della legalità tra memoria e futuro” hanno preso parte la senatrice messinese Dafne Musolino; Luigi Tivelli, giurista e politologo, presidente dell’Academy di cultura e politica “Giovanni Spadolini”; l’editore Florindo Rubettino; il già Presidente Ente Parco d’Aspromonte Giuseppe Bombino e il direttore del Il Metropolitano, Fabrizio Pace.

Ad aprire i lavori il consigliere comunale Mario Cardia.

Una tematica viva

È la stessa autrice del libro, che nasce per omaggiare tutte le vittime innocenti della mafia, a moderare l’incontro e a trattare il tema del cambiamento nel modo di agire delle mafie che sono ancora, purtroppo, presenti nella società. Conte ha, inoltre, annunciato la prosecuzione del suo impegno per la legalità nel resto della Penisola.

La senatrice Dafne Musolino, in particolare, ha sottolineato l’importanza di affrontare questa tematica che a volte rischia di essere data per scontata ma sulla quale non bisogna, invece, mai abbassare la guardia.