La scuola di Mili S. Pietro abbandonata da due anni: il villaggio vuole sapere

A Mili San Pietro gli abitanti non hanno intenzione di rassegnarsi all’abbandono in cui è stata lasciata la scuola primaria del villaggio. Da due anni solo tanti disagi e proteste inascoltate. Per questo il gruppo di Mili del Centro Turistico Giovanile (C.T.G.), associazione di ispirazione cattolica che da decenni si occupa di giovani, turismo, tempo libero e valorizzazione del territorio, ha deciso di promuovere un incontro pubblico domani alle 18 nella Chiesa di Mili S. Pietro per cercare di capire quali siano le intenzioni della nuova amministrazione comunale retta dal sindaco Cateno De Luca.

Distrutto da un incendio il 12 aprile del 2016, l'edificio che ospitava la scuola primaria è ancora abbandonato al suo destino, mentre viene gravemente leso il diritto allo studio dei bambini del villaggio e di quelli vicini che usufruivano della struttura. Attualmente infatti sono notevoli i disagi che le famiglie devono sopportare: le classi IV e V devono condividere con la Scuola dell'infanzia i locali che il Comune ha in locazione dalla Parrocchia; le classi I, II e III sono dislocate nel plesso della scuola primaria di Larderia Inferiore, dove le famiglie devono autonomamente sobbarcarsi l'onere di accompagnare i propri figli.

Dal villaggio raccontano che finora senza successo sono stati finora i tentativi per ottenere dal Comune uno scuolabus che accompagni i bambini nel distante plesso di Larderia, così come nessuna novità è ancora pervenuta dall'Ente, nonostante le promesse, per quanto riguarda la progettazione degli interventi di ristrutturazione o ricostruzione del plesso e il relativo stanziamento di somme per tali interventi.

Il Centro turistico giovanile di Mili San Pietro ha invitato a partecipare all’incontro il Sindaco, gli assessori Mondello e Trimarchi, i consiglieri comunali e circoscrizionali, le confederazioni sindacali generali e di categoria della scuola e la Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Tremestieri, sperando che dal confronto emergerà la volontà dell’Amministrazione comunale di ripristinare il plesso scolastico e si indicheranno le tappe per un celere avvio dei lavori.