Risanamento, Candiani e De Luca stringono il "Patto del peperoncino"

Il peperoncino l’ha portato di ritorno dalla Calabria il vicesindaco Mondello ed è sembrato il “dono” più adatto per mantenere desta l’attenzione.

Già il vicepremier Salvini ad agosto aveva detto che il suo ministero sarebbe stato alleato del sindaco nella battaglia per lo sbaraccamento e la conferma della massima attenzione si è avuta con le parole del sottosegretario agli Interni Stefano Candiani, oggi a Messina per tenere a battesimo il primo gruppo consiliare della Lega in una Città Metropolitana.

Il sottosegretario, che è commissario regionale della Lega in questa fase di costituzione della classe dirigente nell’isola, dopo la conferenza stampa ha incontrato De Luca insieme ai consiglieri comunali del gruppo. Si è parlato della dichiarazione dello stato d’emergenza e del rischio dissesto (leggi anche articolo in homepage). “Basiamo i nostri rapporti sulla sinergia per risolvere problemi e affrontare i temi per la ripresa e sviluppo della città. Ogni percorso si fa insieme” ha detto Candiani invitando il sindaco De Luca a Roma al più presto, ed ha aggiunto “Se c’è serietà nei rapporti per costruire e affrontare i problemi non ci interessa il colore politico o chi è il sindaco, si lavora serenamente per il territorio”.

Ai consiglieri comunali nel corso della commissione bilancio Candiani a proposito del risanamento ha ribadito che per un’emergenza come quella delle baracche non si può procedere con legge ordinaria ma servono interventi straordinari e che questi devono essere attuati anche dalla Regione ed in sinergia tra Istituzioni.

Su dissesto o Pluriennale ha chiarito “serve controllare preventivamente gli atti, quelli che poi l’ amministrazione trasmetterà al governo per rendere iter armonioso e veloce”. Successivamente in commissione bilancio il sottosegretario ha spiegato che in passato si è messa la polvere sotto il tappeto e che pertanto ci si dovrà basare solo su dati reali, senza però creare danni irreversibili al territorio. Candiani non ha quindi escluso il dissesto ma ha chiesto onestà intellettuale all’Aula ed all’amministrazione pur aprendo le porte a soluzioni condivise.

Alla fine della riunione De Luca ha consegnato a Candiani un peperoncino, regalato al sindaco dall’assessore Mondello, e così insieme al sottosegretario si è sancito il ‘patto del Peperoncino’.

Soddisfatto il sindaco che ha incassato una prima apertura da parte di esponenti del governo “Il sottosegretario quando gli ho donato il peperonicino mi ha detto: adesso o capito come fai ad essere sempre così adrenalinico signor Sindaco” ha raccontato De Luca- Ho preso atto della disponibilità del sottosegretario Candiani a sostenere la nostra richiesta dello Stato di Emergenza per lo sbaraccamento di Messina e per le problematiche finanziarie del comune di Messina. Ringrazio tutti i consiglieri comunali del neo costituito gruppo della lega, l’on Carmelo Lo Monte, Matteo Francilia e Fabio Cantarella.Il buon governo non ha colori politici”

Poi il sottosegretario agli Interni ha presenziato alla Commissione bilancio: “La situazione enti locali in Italia non è florida. Non riguarda solo Messina. Nascondere i debiti sotto al tappeto non aiuta e si riverseranno sulle nuove generazioni. Ricognizione e organizzazione di un piano pluriennale è l’ unica cosa che al momento per legge un’ amministrazione può fare. Accompagneremo nel percorso l’amministrazione comunale di Messina. Cercheremo, per quanto possibile, in tutti i modi di evitare il dissesto, che è sempre un atto mortificante per il territorio”.