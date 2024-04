Informatici in camice bianco: al via a Messina il nuovo corso gratuito VIDEO

2.000 ore di formazione, di cui 800 in stage presso aziende del territorio, nazionali e internazionali



MESSINA – A maggio prenderà il via il nuovo percorso altamente professionalizzante e gratuito per formare tecnici informatici in camice bianco. Le iscrizioni sono già aperte per questo percorso che prevede 2.000 ore totali, di cui 490 di teoria, 710 di pratica e laboratorio e 800 di stage presso aziende del territorio, nazionali e internazionali, al fine di preparare i futuri “informatici biomedicali”.

La presentazione del percorso si è tenuta oggi presso la Sala Consulta della Camera di Commercio di Messina e ha visto la partecipazione di diverse personalità di rilievo. Tra di loro il presidente di delegazione di Sicindustria, Pietro Franza; il presidente del Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub s.c.a.r.l., Marco Ferlazzo e il CEO Flavio Corpina; il CEO di ELIS, Pietro Cum; il presidente dell’ente camerale, Ivo Blandina e Maria Pia Pensabene, presidente dell’ITS Academy “Alessandro Volta” Nuove Tecnologie della Vita di Palermo.

Il percorso

Il percorso è frutto di una collaborazione con importanti realtà del settore, parte del network di M.H.I.H., che hanno dato la propria disponibilità ad accogliere in stage i ragazzi o ad offrire docenze. Le iscrizioni sono già aperte sul portale www.itsvoltapalermo.it e verrà avviata la selezione per un massimo di 30 studenti. L’inizio delle lezioni è previsto entro maggio.

Secondo Pietro Franza, “Sicindustria è tra i soci fondatori dell’Its Academy Ntv di Palermo perché siamo consapevoli della necessità di far camminare sempre a braccetto il mondo della formazione e il mondo della produzione. Questo percorso risponde perfettamente alle richieste delle nostre imprese associate e permetterà alle aziende di contare su professionisti altamente qualificati e ai giovani di accedere a un percorso di studi che risponde perfettamente alle esigenze del mercato del lavoro”.

Maria Pia Pensabene ha spiegato che l’Its Academy ha un placement che supera il 90% e che le aziende sono protagoniste nei percorsi di alta formazione. Gli allievi trascorrono circa cinque mesi in stage presso le aziende e la restante parte tra aula e laboratori. Il 70% dei docenti proviene dalle aziende partner.

I nuovi “informatici biomedicali” si occuperanno dello sviluppo e della gestione di soluzioni di informatica biomed e biotech, intervenendo nell’analisi di fattibilità, nello sviluppo, nel collaudo e nella manutenzione di soluzioni software in ambito medico e biotecnologico. Le iscrizioni sono già aperte sul portale www.itsvoltapalermo.it e verrà avviata la selezione per un massimo di 30 studenti. L’inizio delle lezioni è previsto entro maggio.

Marco Ferlazzo ha sottolineato l’importanza del percorso ITS nella formazione di informatici biomedicali e dell’opportunità offerta agli studenti di acquisire competenze presso eccellenze del settore e realtà multinazionali. Il contributo delle aziende partner è fondamentale per il successo del percorso.

Pietro Cum ha evidenziato l’impegno di ELIS nel promuovere la presenza in contesti territoriali sempre più ampi e nell’ambito della formazione applicata alle tecnologie informatiche. “Un settore che da sempre rappresenta un punto di forte attenzione per ELIS”, ha affermato.

Flavio Corpina ha sottolineato l’importanza dell’unione di competenze, esperienze e successi delle realtà coinvolte nel Consorzio M.H.I.H. e ha auspicato una ampia partecipazione da parte dei giovani al percorso. I corsi sono cofinanziati dal Ministero dell’Istruzione, dal FSE e dalla Regione siciliana. È previsto un contributo minimo annuale, totalmente esentabile se l’allievo ha un ISEE pari o inferiore ai 25 mila euro.