Caos tram, Atm: "Sì alla sospensione, ma questa domenica il servizio ci sarà"

La sospensione del tram non inizierà già da questa domenica, non è ancora stato deciso quando avverrà lo stop del servizio tranviario nelle giornate domenicali e festive, ma almeno per questa domenica il tram è salvo e ci sarà.

Ci tiene a precisare che non ci sarà nessuna immediata sospensione il presidente dell’Atm Pippo Campagna: «Abbiamo deciso che nell’ambito del piano di razionalizzazione si sperimenterà anche la sospensione del tram, ma la priorità sono i bus quindi non accadrà questa domenica». Un chiarimento che per il presidente Atm è necessario di fronte alle innumerevoli telefonate che oggi hanno preso d’assalto i centralini dell’azienda di via La Farina per avere informazioni sul servizio.

E in effetti nessuno aveva detto oggi che già da domenica 7 ci sarebbe stata la prima sospensione del tram. E’ vero che il nuovo Piano di esercizio parte domani, così com’è vero che non c’è ancora stata alcuna comunicazione che riguarda il tram. Forse anche la durissima reazione della città nei confronti di questa ipotesi ha spinto la nuova governance a tirare il freno e magari valutare meglio l’aspetto tram.

Campagna punta comunque a sottolineare che prima di tutto si verificherà l’andamento dei servizi, si analizzeranno i flussi di traffico e di utenza con il nuovo piano e poi si procederà a sperimentare anche come funziona il sistema di trasporto pubblico locale senza il tram ma con i bus che saranno messi di domenica e nei festivi per sopperire all’assenza del servizio tranviario.

Se poi l’azienda cambierà idea sul tram si scoprirà in corso d’opera. Di certo c’è che con il provvedimento con cui il Cda Atm il 26 settembre ha adottato il nuovo Piano, trasmettendolo poi al Dipartimento Mobilità del Comune e alla giunta De Luca, si delibera di «provvedere in via sperimentale e al fine di razionalizzare le risorse umane attualmente dispensate (Operatori di Esercizio e Sala Operativa) di sospendere l’esercizio tranvia, esclusivamente nelle giornate domenicali e festive, prevedendo idonei servizi sostitutivi a mezzo bus». Quindi, se anche non sarà questa domenica, il progetto è comunque questo. A meno che non si decida di fare dietrofront e di non toccare il tram.

Francesca Stornante