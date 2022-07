"Infranto" il cuore di "I love Messina": il distacco involontario causato da croceristi in posa per una foto - Tempostretto

Nessun atto vandalico. L'accaduto ricostruito dalla Polizia municipale attraverso le telecamere: involontariamente i bimbi...

MESSINA – Il cuore della scritta “I love Messina” che campeggia in piazza Unione europea, dirimpetto il municipio, è stato… infranto. Giace adagiato al suolo accanto alla “I”. Non si tratta, come in un primo momento si era pensato, di un atto vandalico, ma di un incidente. Il cuore, parte integrante dell’opera di arte moderna con la dicitura di benvenuto a Messina, si è staccato dopo che una famiglia di croceristi si è avvicinata alla scritta ed uno dei componenti si è seduto sopra per una foto ricordo. La Polizia municipale si è messa subito in moto per accertare l’accaduto e se si sia trattato o meno di un atto vandalico (altri purtroppo se ne registrano in Piazza Unione europea). L’incidente è stato ricostruito attraverso la visione delle immagini delle telecamere. L’assessore alla Politiche culturali e al Turismo, Enzo Caruso, si è subito attivato presso l’ufficio pronto intervento per rimettere il cuore al suo posto. “Non si tratta di atto vandalico, ma di distacco causato da bambini appartenenti ad una famigliola di turisti che, salendo e scendendo mentre i genitori stavano scattando foto, hanno causato il danno”, hanno specificato dal Comune. L’Assessore Caruso, nelle prime ore della giornata ha già attenzionato l’ufficio Pronto intervento del Comune che domani riparerà la postazione fotografica per i turisti.