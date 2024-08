Ingessato col cartone, “l’emergenza sanità è colpa della politica”

La Cisl: "Servono manager indipendenti"

“La responsabilità è di chi governa e servono manager, non selezionati per logiche politiche. La vicenda avvenuta all’ospedale di Patti fa emergere ancora di più la necessità di una sanità che sappia programmare e che debba essere organizzata, soprattutto, sul territorio”. A dirlo è il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, insieme al segretario generale della Cisl Medici Giuseppe Costa, commentando il caso avvenuto all’ospedale Barone Romeo. “La mancanza di strumenti e supporti, il mancato monitoraggio e la gestione della sanità complessivamente – aggiungono Alibrandi e Costa – costringe spesso i medici e sanitari ad operare in condizioni di emergenza pur di salvaguardare la salute dei cittadini. I medici e i sanitari, soprattutto nei Pronto soccorso, sono costretti a lavorare in condizioni difficili e rischiano in prima persona, anche aggressioni fisiche“.

Alibrandi e Costa ricordano come il tema dei Pronto Soccorso sul territorio provinciale messinese sia stato al centro di diverse manifestazioni e proteste. “Sembra quasi paradossale – proseguono i sindacalisti Cisl – dover ricordare come siamo stati costretti a scendere in piazza per i presidi medici di Barcellona e Milazzo, per l’ospedale di Sant’Agata Militello. Ma alla base c’è sempre la necessità di rispondere alle esigenze del territorio con gli strumenti idonei a curare i cittadini. Spesso non avviene perché la politica non adotta quelle misure necessarie affinché ciò possa avvenire. Quindi, non è sufficiente chiedere scusa per essere assolti dalle responsabilità che sono di chi governa. A gestire la sanità devono essere manager capaci, non designati per logiche politiche”.

