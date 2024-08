Ingessato col cartone a Patti: “Non basta gridare allo scandalo, situazione preoccupante”

Leanza (Pd) chiede di andare oltre le responsabilità personali e andare a fondo ad una situazione critica

La “caccia alle streghe” annunciata dal Governatore siciliano Renato Schifani dopo lo scandalo del paziente ingessato col cartone all’ospedale di Patti non piace al Partito Democratico.

“Il punto non è gridare allo scandalo e preoccuparsi solo di gettare la croce addosso a chi, tra il personale medico e sanitario dell’ospedale di Patti, ha ingessato un paziente con il cartone. Il punto è capire come si sia arrivati ad una situazione del genere, come sia stato possibile non avere a disposizione neanche il materiale di prima necessità in una struttura di pronto intervento”, dice Calogero Leanza.

Stato della sanità siciliana

Il parlamentare regionale del Pd e vicepresidente della commissione Sanità all’Ars chiede invece di andare a fondo nella vicenda per risalire alle cause di una situazione che è preoccupante anche senza il caso limite del ragazzo di San Piero Patti con la frattura al perone.

Leanza: “Individuare le cause”

“Scandalizzarsi di fronte ad un episodio come questo è più che comprensibile – aggiunge Leanza – ma bisogna risalire all’origine di una situazione che, evidentemente, è un segnale molto preoccupante perché ci fa capire quanto grave possa arrivare ad essere la condizione attuale della sanità siciliana in determinate realtà”.