Ingombranti e Raee zona sud: Messina Servizi prepara i cassoni scarrabili - Tempostretto

Per gettarli bisognerà andare ai cassoni ogni sabato, dal 14 ottobre in poi. Saranno posizionati a Fondo Fucile e in alternanza tra loro al Villaggio CEP e a Minissale

MESSINA – Messina Servizi sistemerà da sabato 14 ottobre, per ogni sabato dalle 7 alle 11, alcuni cassoni scarrabili a Fondo Fucile per conferire materiale ingombrante e Raee. La stessa operazione sarà fatta al Villaggio CEP e a Minissale a sabati alterni, partendo dal primo dei due villaggi della zona sud. L’azienda vuole andare incontro alle “esigenze dei cittadini dell’area sud di Messina”.