Inizia oggi la 'missione' Ue: esordio per il polistenese Nesci (Fdi) - Tempostretto

Il commissario metropolitano è fra i parlamentari europei che da oggi fino al 4 novembre si confronteranno su Pnrr e fondi comunitari (ma non solo)

REGGIO CALABRIA – Due novembre: è il giorno d’inizio della visita in Calabria del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto e di una delegazione di parlamentari europei – fra i quali lo stesso commissario metropolitano di Fratelli d’Italia, Denis Nesci – che include quattro esponenti dell’euroCommissione per lo Sviluppo regionale, che si tratterranno in missione istituzionale in Calabria fino al 4 del mese.

Sempre nel corso della giornata odierna, nel pomeriggio è fissata per le 17 una conferenza stampa nella quale il ministro Fitto, il Governatore calabrese Roberto Occhiuto e il presidente della citata commissione europea Sviluppo regionale Younous Omariee tratteranno i temi della programmazione comunitaria 2021/2027, del Pnrr (il Piano nazionale di ripresa e resilienza) e delle principali sfide che attendono la Regione Calabria.

