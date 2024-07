Insegnante vince e perde la cattedra, a salvarla è il Tribunale

Ecco che cosa è successo a una docente messinese

MESSINA – Sei una giovane messinese e hai un sogno: insegnare. Non hai però rinunciato ad avere una famiglia e i figli sono piccoli. Dopo una decina d’anni di supplenze ovunque in Italia, partecipi all’atteso concorso. Ottieni la cattedra ma il ministero e l’Ufficio scolastico regionale siciliano ti espellono dalla graduatoria. Il motivo? Perché non hai scelto tutte le province dell’isola, in carenza di posti disponibili, per non allontanarti dai bambini. Un’espulsione definitiva ma fai ricorso e c’è un giudice a Berlino. Il Tribunale etneo le ha dato ragione perché, non avendo ricevuto “alcuna proposta di assunzione in una delle province prescelte, e non essendo intervenuta una rinuncia a una proposta di incarico su sede disponibile”, può ambire a una nuova cattedra. Ed è dunque illegittima l’espulsione.

L’insegnante messinese si è affidata agli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, esperti di concorsi pubblici e diritto scolastico. Il Tribunale ha accolto la tesi dell’avvocato Delia, fondatore di Bonetti e Delia Studio legale: “Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l’interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita”.

Ma dato che la docente non ha fatto alcuna rinuncia, può il prossimo anno ambire alla cattedra catanese, che per lei è la migliore soluzione. In caso di conferma dell’espulsione, sarebbe stata assegnata a chi era indietro in graduatoria rispetto a lei. Ma così non sarà.

