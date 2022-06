Inter - Monaco il 16 luglio a Messina. Ma servono lavori allo stadio Franco Scoglio - Tempostretto

Manca l'ufficialità ma l'Inter dovrebbe giocare un'amichevole estiva a Messina. Per il Franco Scoglio nodi da sciogliere manto erboso e video sorveglianza

MESSINA – Non è ancora ufficiale ma c’è la possibilità di vedere i vicecampioni d’Italia in riva allo Stretto. A far trapelare la notizia è stato l’ex commissario Leonardo Santoro che ha dichiarato come fosse “l’ultimo regalo” fatto alla città. La nuova amministrazione, da poco insediata, fa sapere che “ci sono state interlocuzioni” ed è pronta ad accettare non appena arriverà la richiesta.

L’Inter al momento non ha ancora ufficializzato le sue amichevoli ma potrebbe giocare la sua prima amichevole estiva allo Stadio Franco Scoglio contro il Monaco. La squadra nerazzurra campione d’Italia nella scorsa stagione ha terminato l’ultimo campionato al secondo posto alle spalle del Milan. In questa stagione la truppa di Simone Inzaghi ha comunque vinto la Coppa Italia e la Supercoppa ad inizio stagione, battendo in entrambe le finali la Juventus di Max Allegri.

I problemi del Franco Scoglio

Salta subito all’occhio, dopo il concerto di Vasco Rossi dello scorso 17 giugno, che il manto erboso è da rifare. Il ripristino dell’erba sarebbe dovuto arrivare in concomitanza con l’inizio della stagione professionistica in Serie C, a fine agosto con il primo turno di Coppa Italia C e l’inizio del campionato. Se sarà ufficializzata la partita bisognerà avere un terreno di gioco degno di questo nome più di un mese prima rispetto alla scadenza.

In secondo luogo la capienza dello stadio. Per le partite dell’Acr Messina si potevano acquistare biglietti per la tribuna A, la Curva Sud e il settore ospiti, bisogna capire se anche la tribuna B e la Curva Nord potranno ospitare i tifosi. Non preoccupa tanto l’agibilità, visto che per il concerto di Vasco Rossi lo stadio era pieno in ogni ordine di posto, ma bisogna aggiornare il sistema di video-sorveglianza in quei settori dove non era stato ancora fatto.