Mercato Vascone: Vaccarino e Barresi chiedono interventi di manutenzione

Le condizioni del mercato Vascone, soprattutto con l’approssimarsi della stagione autunnale, sono al centro di un’interrogazione congiunta presentata da Benedetto Vaccarino e Mario Barresi, rispettivamente Consigliere Comunale e Consigliere 3^Circoscrizione. I due consiglieri segnalano all’amministrazione la necessità di interventi manutentivi all’interno del mercato Vascone di Via Catania.

“Durante, gli episodi di pioggia dei giorni scorsi- scrivono-, si è ripresentato il problema delle infiltrazioni di acqua dal tetto e conseguentemente la formazione di pozzanghere lì dove alcune mattonelle sono mancanti o sconnesse. I bagni sono sostanzialmente impraticabili per via della sporcizia accumulatasi e per la mancanza di adeguata pulizia”.

Vaccarino e Barresi chiedono quindi la risoluzione delle problematiche rappresentate e se vi siano somme già disponibili affinchè si possa intervenire in tempi brevi.