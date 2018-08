Villa nel degrado al villaggio Cep, Crifò: "Comune la riconsegni decorosa"

“La villetta comunale del villaggio Cep è abbandonata e versa nel degrado più assoluto. Il Comune si si attivi subito per riconsegnarla al quartiere in condizioni decorose”.

Così la consigliera comunale Giovanna Crifò in merito al triste scenario di degrado in cui versa la struttura. “Da molto tempo – evidenzia - i residenti segnalano che uno dei pochi spazi verdi esistenti nella zona non è fruibile in quanto si presenta in totale stato di abbandono e di degrado.

Stante l’assenza di qualsiasi intervento di pulizia e scerbatura, le panchine offrono uno scenario desolante essendo di fatto inutilizzabili. L’erba e le aiuole sono alte più di mezzo metro, gli alberi che insistono nella villetta non sono stati mai potati e rappresentano un rischio per la pubblica incolumità e si evidenziano problemi di natura igienico – sanitaria per la presenza di deiezioni canine, bottiglie di vetro, di plastica e spazzatura di vario genere”.

La consigliera Crifò aggiunge che “la sera, l’illuminazione è pressoché nulla in quanto i lampioni della pubblica illuminazione non sono funzionanti. Visto che la villetta rappresenta uno dei pochi luoghi di aggregazione del quartiere – sottolinea - sarebbe opportuno adoperarsi per eseguire gli interventi necessari per riqualificarla, ancorché situata in una zona periferica della città”. Da qui l’interrogazione al sindaco per sapere “se è conoscenza dello stato di cose descritto e se il Comune intende intervenire per risolvere tale situazione di degrado e incuria”.