Impianti sportivi. Capo d'Orlando, stanziati 555mila euro per lo stadio Micale

Stanziati 555mila euro per la riqualificazione e l’adeguamento dello stadio “Ciccino Micale” di Capo d’Orlando, nell’ambito del secondo piano pluriennale del fondo “Sport e Periferie” voluto dal Coni e dal Ministero dello Sport per la “realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi”.

Corposi gli interventi promessi dall’amministrazione. Il progetto esecutivo, redatto dall’ufficio tecnico comunale, prevedrà la pavimentazione dell’area attorno al campo da gioco, la ristrutturazione della pista d’atletica e l’adeguamento per lo svolgimento di altre attività come il salto in alto, il salto in lungo e triplo, il salto con l’asta, il lancio del peso, del disco e del martello. Interventi anche nell’area esterna e negli spogliatoi.

Un risultato importante, ha dichiarato il sindaco Franco Ingrillì, che ha voluto sottolineare l’importanza dello sport come utile strumento di aggregazione sociale e di promozione del territorio.

“Con la sistemazione della pista d’atletica –spiega il primo cittadino- puntiamo a far diventare l’impianto di contrada Pissi riferimento per molte discipline sportive, dalla corsa al salto in lungo, sia a livello agonistico che amatoriale. Vogliamo dare una risposta concreta all’esigenza di spazi che viene dalle scuole, dalle società sportive, ma anche da quanti vivono lo sport come un semplice svago”.