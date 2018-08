Asse viario ex ASI, conclusi i lavori di manutenzione straordinaria

Concluse le operazioni di manutenzione straordinaria presso l’asse viario ex ASI di Pace del Mela. I lavori, appaltati dall’Autorità Portuale di Messina e aggiudicati con procedura di gara aperta dalla ATI Truscelli-Manno di Caltanissetta, hanno avuto un costo complessivo di 117.000 euro.

Nello specifico i lavori hanno riguardato il rifacimento di parte del manto stradale oltre che di tutta la segnaletica orizzontale, l’integrazione della segnaletica verticale con cartelli di pericolo, la collocazione di delineatori di margine stradale monofacciale e piccole operazioni di pulizia e messa in sicurezza di aree potenzialmente pericolose.

“Abbiamo fortemente voluto contribuire ad attenuare, almeno per quanto di nostra competenza, gli annosi problemi della viabilità delle aree ASI –ha dichiarato Antonino De Simone, commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Messina- problematiche, queste, che inficiavano una strada a servizio, non tanto delle infrastrutture portuali, ma delle aree industriali e dei Comuni del comprensorio che la utilizzano per bypassare la ss113. Nell’ottica della dovuta collaborazione inter istituzionale siamo intervenuti con alcune operazioni necessarie alla messa in sicurezza della porzione ricadente su area demaniale dell’arteria. Questo –ha concluso- nelle more che l’IRSAP realizzi un più consistente intervento strutturale di manutenzione e riqualificazione dell’importo di circa due milioni di euro già presente nel loro Piano Operativo Triennale”.

La stessa Autorità Portuale ha avviato, già da qualche tempo, un ulteriore intervento nella zona per la realizzazione del nuovo Pontile di Giammoro.

Salvatore Di Trapani