Intervento Amam a Messina nord, le scuole chiuse il 28 novembre - Tempostretto

Lavori completati e da sabato il ritorno graduale alla normalità ma alcuni Istituti lunedì rimangono chiusi, come già previsto

MESSINA – Intervento Amam su 70 metri di condotta a piazza D’Armi. In anticipo, nella prima mattinata di ieri, sabato 26 novembre, sono terminati i lavori a Gravitelli per la riparazione della condotta idrica a Gravitelli alto.

Sempre, ieri, gradualmente, il ritorno alla normalità per Messina Nord. In ogni caso, prevedendo una fase d’assestamento, in base a un’ordinanza del 22 novembre, il Comune ha deciso la chiusura di alcune scuole nelle zone coinvolte dall’operazione.

Le scuole chiuse lunedì 28 novembre

1. Istituto Comprensivo “Gravitelli”

2. Via P. Castelli

3. Plesso di Gravitelli

2. Istituto Comprensivo “S. Francesco di Paola”

4. S. Licandro

5. Sede Centrale S. Francesco di Paola

6. plesso S. Licandro

3. Istituto Comprensivo “ E. Vittorini”

7. SS Annunziata

8. plesso di via Caprera

9. plesso di viale Annunziata

4. Istituto Comprensivo “Villa Lina Ritiro . Cesareo”

10. Villa Lina

11. plesso Villa Lina

12. plesso Lombardo Radice

13. plesso G. Mauro

14. plesso Salice

15. plesso S. Michele

16. plesso Vann’Antò

5. Istituto Comprensivo “Petrarca – Paradiso”

17. Ganzirri

18. sede centrale Petrarca

19. plesso Donato

6. Istituto Comprensivo “Evemero da Messina”

20. Torre Faro

21. plesso Faro Superiore

22. sede centrale

23. plesso Papardo

24. plesso Torre Faro

7. Istituto Comprensivo “Boer – Verona Trento e Cristo Re”

25. plesso ex Matteotti.

Relativamente agli istituti scolastici superiore di pertinenza della Città metropolitana rimarranno chiusi:

La Farina – Basile, soltanto il plesso Basile Annunziata Bisazza viale Annunziata Antonello – Verona Trento – Todaro plesso Majorana – viale Giostra.

