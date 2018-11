Guasto alla condotta, erogazione idrica ridotta da viale Giostra a Torre Faro

MESSINA – Erogazione dell’acqua ridotta domani (venerdì) da Viale Giostra a Torre Faro. Lo ha comunicato l’Amam, in seguito all’improvvisa rottura della condotta nel tratto che collega Montesano a Tremonti. La riduzione dell’erogazione si rende necessaria per consentire gli interventi urgenti di riparazione, già in corso e che stanno presentando delle difficoltà.