Guasto alla condotta che serve Curcuraci, l'acqua potrebbe tornare domani sera

Appena localizzata dai tecnici dell' Amam una perdita significativa, nel tratto che collega l'impianto di sollevamento di contrada Marotta al serbatoio di Curcuraci, compromettendo la funzionalità della condotta di alimentazione del villaggio collinare nella zona nord della città.

L'intervento di riparazione è stato programmato per le prime ore del mattino di domani, in modo da poter ripristinare con massima celerità la funzionalità della rete idrica dell'abitato di Curcuraci e consentire all'acqua di poter tornare a scorrere nelle case della zona, salvo imprevisti, già in serata.