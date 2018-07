Accordo per i nuovi autisti Atm. Non più 75 per un anno ma 60 per 8 mesi

"Dobbiamo continuare ad approfondire il problema dell'eventuale eliminazione del servizio tranviario sia dal punto di vista tecnico che economico". Così il sindaco Cateno De Luca al termine dell'incontro di stamani all'alba, alle 6, col direttore generale di Atm, il gestore dei trasporti dell'azienda, e gli assessori Mondello e Musolino.

Lunedì prossimo nuovo incontro a Palazzo Zanca anche con l'assessore regionale ai trasporti, Marco Falcone, per discutere del contenzioso in essere tra Atm e la Regione e di Metroferrovia.

Focus, oggi, sugli autisti. "Si è concordato - dice il sindaco De Luca - di reperire 60 autisti con contratto di 8 mesi invece che gli originari 75 per un anno, con un dimezzamento dei costi, da 2 milioni e 600mila euro a 1 milione e 300mila euro".

Comune e Atm hanno poi concordato altre azioni di risparmio dei costi: un nuovo interpello interno ad Atm rivolto agli ausiliari del traffico per chiedere la disponibilità al cambio qualifica in autista in prospettiva della volontà espressa del sindaco di informatizzare il servizio della Ztl che dunque non necessiterebbe più di personale addetto al controllo della sosta dei relativi lotti; un progetto del Comune di Messina di riqualificazione/ricollocazione nella qualifica di autista del personale comunale in esubero al fine di fornire in mobilità tali autisti all’Atm.