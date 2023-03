Investe in ville nel messinese poi estorce il progettista, arresto e maxi sequestro della Gdf - Tempostretto

Un 59enne di Portici, sfumato l'investimento da 1,5 mln di euro, ne ha pretesi 7 dal tecnico

Arresto, denuncia e maxi sequestro ai danni di un 59enne di Portici, finito nell’inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Roma ma che passa da Messina. E’ nella provincia peloritana, infatti, che l’uomo aveva investito, almeno un milione e mezzo di euro, per acquisire cinque villette.

La vicenda

Quando ha capito che l’investimento era andato non come previsto, ha tentato, secondo l’Accusa, l’estorsione ai danni del responsabile del progetto, chiedendo in cambio una somma molto superiore a quella investita: 7 milioni. La Procura di Roma gli ha imposto il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da essa abitualmente frequentati, è stato arrestato per detenzione abusiva di armi clandestine e ricettazione e rinchiuso nel carcere di Poggioreale.

Per convincere il progettista a consegnargli i sette milioni, il 59enne non avrebbe esitato a minacciarlo, in una occasione esibendo anche una pistola, in un bar della Capitale.

Armi e denaro

I militari del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli hanno perquisito due abitazioni e un’autovettura di proprietà dell’indagato, che non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi dal 2006. Sono così state sequestrate 2 pistole semiautomatiche modificate, comprensive di caricatore con cartucce, 3 pistole revolver comprensive di cartucce, di cui una con matricola abrasa e una modificata, e circa 200 munizioni di vario calibro per arma corta. Proprio le armi gli sono costate l’arresto.

Sequestrati anche 660 mila euro in contanti, assegni post-datati per 130 mila euro, 3 reperti archeologici, 15 orologi di lusso di note marche e 2 telefoni cellulari. Sono in corso ulteriori approfondimenti e analisi di tipo balistico sulle armi sequestrate e sulla documentazione di interesse investigativo reperita nel corso delle perquisizioni.