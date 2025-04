Investe pedone a Tremestieri e non si ferma per soccorrerlo

Caccia all'automobilista a Messina con il supporto delle telecamere

MESSINA – Ancora un incidente in città. Un automobilista ha investito un pedone, ieri sera intorno alle 18.40, e non si è fermato per soccorrerlo. A Tremestieri, vicino al Centro commerciale, il cinquantenne investito è stato soccorso da alcuni passanti e portato poi dal 118 al Policlinico. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Nel frattempo, con il supporto della videosorveglianza in zona, è caccia all’automobilista. Indagini in corso della polizia municipale, con il comandante Giovannni Giardina.