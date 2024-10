Investire nell’eco-sostenibilità aziendale: su cosa puntare

Redazionale

Redazionale – Mettere in atto iniziative volte a rendere la propria azienda più green non significa certo abbracciare una moda passeggera. I vantaggi offerti da questa scelta sono innumerevoli e interessano tanto le PMI quanto le grandi aziende. Oltre ad apportare benefici all’ambiente, l’eco-sostenibilità aiuta a migliorare la reputazione dell’impresa e ad attrarre nuovi stakeholder sensibili a questo tema; oltre a questo, consente di ridurre alcuni costi e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di sostenibilità ambientale.

Chi desidera mettere in atto progetti ecosostenibili e desidera richiedere un finanziamento green , può beneficiare – se in possesso dei giusti requisiti – delle garanzie statali finalizzate a favorire l’accesso al credito e la transizione verso un’economia a minor impatto ambientale.

In questo articolo cercheremo di capire su quali progetti puntare per rendere la propria azienda più green, richiedendo, se necessario, finanziamenti green e garanzie di Stato.

Rendere l’azienda eco-sostenibile: con scegliere i progetti migliori

Per decidere quali settori aziendali rendere più green è necessario, in primo luogo, valutare l’impatto di ogni area operativa sull’ambiente e cercare di individuare criticità e margini di miglioramento. Fatto questo, si può procedere con la definizione degli obiettivi aziendali sul breve, medio e lungo periodo.

Se si desidera accedere a un finanziamento green con garanzia di Stato, è inoltre necessario tenere conto dei 6 obiettivi ambientali definiti dall’UE e utilizzarli per definire lo scopo del progetto. Questi sono:

la mitigazione del cambiamento climatico ;

; l’ adattamento ai cambiamenti climatici;

climatici; l’ uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche ;

e la protezione delle ; la transizione verso un’ economia di tipo circolare ;

; la prevenzione e il controllo dell’inquinamento ;

; la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Esempi di interventi green da mettere in atto

I tipi di intervento che possono aiutare a rendere la propria impresa più green sono numerosi. Tra i tanti è possibile citare:

la creazione di impianti per la produzione di energia da fonti sostenibili , quali le biomasse, l’acqua, il sole, il vento e via dicendo;

, quali le biomasse, l’acqua, il sole, il vento e via dicendo; l’installazione di impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento ad alta efficienza che facciano uso di almeno il 50% di energia rinnovabile o di calore di scarto;

che facciano uso di almeno il 50% di energia rinnovabile o di calore di scarto; l’installazione di dispositivi (contatori intelligenti, infissi di ultima generazione, sistemi di illuminazione automatizzati) che aumentino l’efficienza energetica dell’edificio;

(contatori intelligenti, infissi di ultima generazione, sistemi di illuminazione automatizzati) dell’edificio; gli interventi di ristrutturazione che puntino a ridurre il fabbisogno energetico dell’edificio;

dell’edificio; le iniziative volte a favorire e incentivare l’uso di mezzi di trasporto – per lo spostamento dei dipendenti, il trasporto merci e via dicendo- più green e sostenibili ;

– per lo spostamento dei dipendenti, il trasporto merci e via dicendo- ; gli interventi volti a ridurre gli sprechi idrici e l’impatto delle attività produttive sui corsi d’acqua;

e l’impatto delle attività produttive sui corsi d’acqua; l’uso di imballaggi a basso impatto ambientale , realizzati con materiali riciclati, riciclabili, riutilizzabili;

, realizzati con materiali riciclati, riciclabili, riutilizzabili; la rivisitazione dei cicli produttivi, finalizzata alla riduzione dello sfruttamento delle materie prime e al ricorso a materiali riciclati o riutilizzati.

Altri tipi di interventi possono riguardare la gestione del riciclo dei rifiuti, la riduzione delle emissioni inquinanti, le iniziative volte a favorire una gestione più sostenibile delle risorse forestali.