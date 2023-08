Investito mortalmente un uomo tra Condofuri e San Lorenzo - Tempostretto

Sul posto è giunta immediatamente un ambulanza del 118, per cercare di prestare i primi soccorsi all’uomo travolto ma purtroppo non c’è stato nulla da fare

CONDOFURI – La scorsa notte, un pedone è stato investito mortalmente da un uomo alla guida di Suzuki bianca. Il fatto è accaduto sulla strada tra Condofuri e San Lorenzo. L’uomo alla guida dell’auto sarebbe stato colto da un colpo di sonno. Sul posto è giunta immediatamente un ambulanza del 118, per cercare di prestare i primi soccorsi all’uomo travolto ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri sul luogo dell’incidente hanno avviato tutte le procedure per ricostruire la dinamica del tragico evento