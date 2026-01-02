Irccs Bonino Pulejo, costituita l’Associazione volontari ospedalieri

Ecco come farne parte

Offre ascolto empatico e sostegno concreto ai pazienti e alle loro famiglie in oltre 220 strutture sanitarie in Italia e da adesso anche all’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina. È stata costituita nei giorni scorsi presso la sede amministrativa dell’Istituto, l’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) su iniziativa della direttrice amministrativa Maria Felicita Crupi e fortemente voluta anche dal direttore generale Maurizio Lanza. «È con grande gioia e profondo orgoglio che annunciamo la costituzione dell’Avo presso il prestigioso Irccs Bonino Pulejo, che rappresenta la nostra 16esima sede in Sicilia – afferma la presidente di Avo Sicilia Concetta Moscati -; essere volontari Avo vuol dire essere accanto ad ogni fragilità».

«L’Avo, che ha da poco celebrato i suoi primi 50 anni di storia a livello nazionale – sottolinea la direttrice Crupi -, è l’espressione più nobile e concreta dell’impegno civile e siamo lieti di accoglierla nei nostri ospedali per supportare i nostri pazienti particolarmente fragili e i loro familiari». «L’Avo rappresenta una iniziativa concreta contro l’indifferenza sociale alla quale siamo orgogliosi di aderire», afferma il direttore generale Lanza. La nascita della sezione messinese di Avo arricchisce il tessuto sociale del territorio. «L’Avo – dichiara la vice-presidente regionale Silvia Gasbarro- si fonda sui principi irrinunciabili che incarnano il vero spirito del volontariato; agisce come risorsa aggiuntiva, con discrezione e rispetto, senza mai sostituirsi al personale sanitario, portando avanti quell’”agire in punta di piedi” che da sempre contraddistingue l’Associazione. In un luogo di cura e riabilitazione – conclude -, la presenza dei volontari è cruciale per alleviare il peso emotivo e la solitudine che spesso accompagnano la malattia».

Chiunque voglia dedicare il proprio tempo all’altro che soffre, chiunque voglia essere una mano tesa e un sorriso confortante, è invitato a unirsi e a diventare un volontario Avo Messina inviando una mail a presidenza.avosicilia@gmail.com.