Rubano un’auto e chiedono 600 euro per restituirla. Tre arrestati

A Torregrotta tre accusati di estorsione col metodo del “cavallo di ritorno”

Nella serata di capodanno, a Torregrotta, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato in flagranza tre persone, di cui due già gravate da precedenti di polizia, ritenute responsabili di “estorsione”, commessa con il metodo del cosiddetto “cavallo di ritorno”.

In particolare, stando a quanto ricostruito dai militari, gli indagati avevano contattato telefonicamente uno straniero che nella serata del 30 dicembre scorso aveva subito a Messina il furto della propria auto, chiedendogli di consegnare 600 euro per ottenere la restituzione del veicolo.

È stato così che la vittima si è rivolta ai Carabinieri, i quali – di concerto con la Procura di Messina – hanno predisposto immediatamente un servizio mirato e hanno sorpreso i malviventi nel momento e nel luogo ove avrebbero dovuto ricevere il denaro.

Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati portati ai domiciliari in attesa della decisione del giudice.