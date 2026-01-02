 Rubano un’auto e chiedono 600 euro per restituirla. Tre arrestati

Rubano un’auto e chiedono 600 euro per restituirla. Tre arrestati

Redazione

Rubano un’auto e chiedono 600 euro per restituirla. Tre arrestati

venerdì 02 Gennaio 2026 - 13:00

A Torregrotta tre accusati di estorsione col metodo del “cavallo di ritorno”

Nella serata di capodanno, a Torregrotta, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato in flagranza tre persone, di cui due già gravate da precedenti di polizia, ritenute responsabili di “estorsione”, commessa con il metodo del cosiddetto “cavallo di ritorno”.

In particolare, stando a quanto ricostruito dai militari, gli indagati avevano contattato telefonicamente uno straniero che nella serata del 30 dicembre scorso aveva subito a Messina il furto della propria auto, chiedendogli di consegnare 600 euro per ottenere la restituzione del veicolo.

È stato così che la vittima si è rivolta ai Carabinieri, i quali – di concerto con la Procura di Messina – hanno predisposto immediatamente un servizio mirato e hanno sorpreso i malviventi nel momento e nel luogo ove avrebbero dovuto ricevere il denaro.

Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati portati ai domiciliari in attesa della decisione del giudice.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Nuovo impianto per l’umido a Mili, parte l’iter per gli espropri
Basamento del Pilone di Capo Peloro, lavori affidati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED