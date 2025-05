Irccs incontra le scuole: si conclude il tour dedicato alla cultura della donazione degli organi

Il 7 settembre il "Motoraduno per la vita" da Messina a San Marco D'Alunzio

MESSINA – Informazione, sensibilizzazione, domande e riflessione. Si è concluso nell’incantevole cornice di S. Marco D’Alunzio, con il sindaco Filippo Miracula, il tour informativo dedicato alla cultura della donazione “L’IRCCS incontra le scuole”.

Un viaggio dedicato alla formazione dei giovani

Un “viaggio” dedicato alla formazione delle nuove generazioni sulla tematica della donazione degli organi e della donazione di sangue iniziato qualche anno fa e che, da ottobre 2024 a lunedì scorso, ha fatto tappa presso gli Istituti di Istruzione Superiore di Messina che hanno aderito al progetto: Minutoli, il cui dirigente scolastico è il prof. Piero La Tona; liceo Archimede, il cui dirigente scolastico è la prof. Laura Cappuccio; Ainis, con la dirigente scolastica prof. ssa Alessandra Minniti; Nautico Caio Duilio, con la dirigente scolastica prof.ssa Daniela Pistorino; Verona Trento, la cui dirigente scolastica è la prof.ssa Simonetta Di Prima; e Bisazza, con la dirigente scolastica prof.ssa Giovanna Messina. Relatori degli incontri sono stati il Direttore Amministrativo Dott.ssa Avv. Maria Felicita Crupi; il Dott. Salvatore Leonardi, direttore dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell’IRCCS e coordinatore locale per la donazione organi; la Dott.ssa Lorenza Mazzeo, dirigente medico anestesista dell’IRCCS e referente locale per la donazione; la dott.ssa Daniela Belletti, dirigente medico di Patologia Clinica e responsabile frigo-emoteca dell’Istituto. I lavori sono stati moderati dalla giornalista Lilly La Fauci, amministrativo dell’IRCCS.

Dalle scuole di Messina a San Marco D’Alunzio

Ultima tappa a S. Marco D’Alunzio, presso l’aula consiliare sita nel complesso monumentale di Badia Grande, dove per la prima volta i professionisti hanno incontrato i ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Torrenova, diretto dalla prof. Antonina Gaglio, del quale fanno parte oltre agli studenti di San Marco D’Alunzio anche quelli dei plessi di Rocca di Capri Leone e di Torrenova. Ad organizzare l’incontro con i professionisti dell’IRCCS, è stata la prof.ssa Isabella Gentile. I relatori hanno spiegato ai ragazzi l’importanza della donazione di sangue oltre che dell’assenso alla donazione di organi. Scelte di vita che di vite ne possono salvare tante.

“La donazione di sangue può salvare vite umane”

«L’obiettivo di ogni medico – ha sottolineato il Dott. Leonardi – è quello di salvare tutti i pazienti in pericolo di vita, ma purtroppo questo non è sempre possibile. Quando un paziente è in morte cerebrale l’unica strada per dare una nuova speranza è quella della donazione. Bisogna stare attenti alle fake news su questo argomento». Le Dott.sse Mazzeo e Belletti hanno spiegato che attraverso la donazione di sangue, «un gesto semplice che quasi tutti possono compiere una volta raggiunta la maggiore età, è possibile aiutare tante persone in difficoltà e salvare vite umane». «Abbiamo scelto di intraprendere questo tour nelle scuole – ha spiegato la dott.ssa Crupi – perché siamo ben consapevoli del fatto che è proprio qui, sui banchi di scuola, con voi e con i vostri insegnanti, che si forma la coscienza della nuova società civile. Ed è per questo che è fondamentale parlare con voi di cultura della donazione». «Parlate di questo argomento a casa e con i vostri amici più grandi – ha affermato il sindaco Filippo Miracula – ciascuno di voi, anche così, può coltivare la cultura della donazione».

“Motoraduno per la vita” dedicato ad Alessia De Domenico

Attenti e partecipi i giovanissimi studenti di San Marco D’Alunzio dove, il prossimo 7 settembre, si terrà la V edizione del “Motoraduno per la Vita”, importante giornata di sensibilizzazione sulla cultura della donazione che quest’anno sarà dedicato ad Alessia De Domenico, la giovane mamma scomparsa nelle scorse settimane dopo quasi un anno di coma. Un lungo ricovero presso il Neurolesi, dove la giovane donna messinese è stata trasferita qualche giorno dopo il parto del secondo figlio in seguito a gravi complicanze, e dove in seguito al decesso ha donato le sue cornee. Le cornee di Alessia, nei giorni scorsi, sono state impiantate riportando luce allo sguardo di una nuova vita.