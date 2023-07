Isola ecologica di Pistunina chiusa. Ecco dove e quando si potranno gettare rifiuti ingombranti - Tempostretto

In attesa del ripristino post incendio

L’isola ecologica di Pistunina è chiusa perché di recente danneggiata da un incendio. In attesa del ripristino, ogni sabato dalle 7 alle 11.30 in diverse piazze della zona sud, Messina Servizi posizionerà cassoni dove i cittadini potranno conferire suppellettili, ingombranti, Rae.

Per tutte le altre tipologie di rifiuti, tra i quali abiti usati, toner stampanti o farmaci usati, restano attive le altre isole ecologiche della città, mentre per i rifiuti quali sfalci di verde e potature i cittadini potranno recarsi presso la sede della Msbc sita al villaggio Unrra presso ex Decon. Per la prima settimana il servizio sarà attivo in piazzetta nei pressi asilo comunale al Cep e nella piazza di Fondo Fucile.

Il servizio è disponibile solo per le utenze domestiche, non per quelle commerciali.

