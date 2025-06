Isola pedonale di Torre Faro, s’inizia il 14 giugno

Tutti i giorni traffico vietato alle auto dalle 18 alle 2. Accesso consentito solo a residenti, disabili e mezzi d'emergenza

Prenderà il via sabato 14 giugno, e durerà fino al 14 settembre, l’isola pedonale di Torre Faro. La Delibera di Giunta Comunale numero 413 del 5 giugno 2025, proposta dall’assessore Salvatore Mondello, delinea le nuove regole per traffico e sosta.

Come ogni estate, l’incremento del traffico rischia di provocare il caos. Le misure adottate si allineano con le previsioni del Piano Generale del Traffico Urbano (Pgtu) e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums), che da anni individuano Torre Faro come area strategica per interventi di mobilità dolce e limitazione della circolazione privata.

Ecco i principali punti della delibera:

Area Pedonale Serale: Tutti i giorni, dal 14 giugno al 14 settembre 2025, dalle 18 alle 2 di notte, sarà istituita un’area pedonale nello spazio antistante la Chiesa Madonna della Lettera e in tratti specifici di Via Torre e Via Fortino. L’accesso sarà consentito solo a veicoli di emergenza, veicoli al servizio di persone invalide e residenti autorizzati per l’accesso a cortili e autorimesse.

Tutti i giorni, dal 14 giugno al 14 settembre 2025, dalle 18 alle 2 di notte, sarà istituita un’area pedonale nello spazio antistante la Chiesa Madonna della Lettera e in tratti specifici di Via Torre e Via Fortino. L’accesso sarà consentito solo a veicoli di emergenza, veicoli al servizio di persone invalide e residenti autorizzati per l’accesso a cortili e autorimesse. Sosta a Pagamento: Verrà istituita la sosta a pagamento, tutti i giorni dalle 8 alle 24, lungo il lato destro di via Senatore Arena e in un tratto di Via Palazzo. Le tariffe variano da 1 euro l’ora a 5 euro per l’intera giornata.

Verrà istituita la sosta a pagamento, tutti i giorni dalle 8 alle 24, lungo il lato destro di via Senatore Arena e in un tratto di Via Palazzo. Le tariffe variano da 1 euro l’ora a 5 euro per l’intera giornata. Contrassegni di Sosta Gratuita: Per agevolare i residenti, domiciliati, affittuari con contratto registrato, proprietari ed esercenti di attività commerciali nelle aree interessate, sarà previsto il rilascio di appositi contrassegni per la sosta gratuita di una sola auto per casa o famiglia.

Per agevolare i residenti, domiciliati, affittuari con contratto registrato, proprietari ed esercenti di attività commerciali nelle aree interessate, sarà previsto il rilascio di appositi contrassegni per la sosta gratuita di una sola auto per casa o famiglia. Sosta Riservata per Residenti: Nell’area delimitata da Via Torre, Pozzo Giudeo, Scuole e Rando, la sosta sarà riservata ai residenti e categorie assimilabili, sempre tramite contrassegno.

Nell’area delimitata da Via Torre, Pozzo Giudeo, Scuole e Rando, la sosta sarà riservata ai residenti e categorie assimilabili, sempre tramite contrassegno. Trasporto Pubblico Locale Gratuito e Potenziato: La linea Atm 38 – Torri Morandi sarà gratuita. Inoltre, l’Atm è incaricata di intensificare la linea 31 “Torre Faro – Papardo” nella fascia oraria serale (dalle 18 alle 24) a servizio del parcheggio di interscambio “Stagno – D’Alcontres”. L’Atm si occuperà anche della gestione della sosta a pagamento e del rilascio dei contrassegni.

