Isole Eolie. Il circuito italiano di nuoto in acque libere sbarca a Vulcano - Tempostretto

Sabato 3 e domenica 4 giugno quattro gare in programma che interesseranno la spiaggia delle Sabbie Nere di Vulcano e la porta dei faraglioni di Lipari

A Vulcano in programma la seconda tappa del “Challenge 2023” dell’Italian Open Water Tour. Un circuito nazionale di nove tappe che fa fine maggio a inizio ottobre vedrà cimentarsi diversi atleti in laghi e mari nuotando in acque libere.

Nel prossimo fine settimana isolano previste quattro gare e 42 squadre provenienti da Trento a Ragusa passando per Firenze e Benevento. Tra i nuotatori presenti anche Valerio Cleri, campione del mondo a Roma 2009 nella 25 km.

Il programma della tappa di Vulcano

Apre la Super Smile Swim, gara di 3 km con partenza dalla spiaggia delle Sabbie Nere alle ore 12, col suo spettacolare percorso nella baia.

A seguire, alle 14:45, la seconda gara di giornata: relay (staffetta mezzo miglio marino con tre partecipanti) con uscita all’australiana per il cambio chip, distintiva del Challenge e sicuramente la più spettacolare da seguire per il pubblico al seguito.

La seconda giornata apre con la gara di cui si parla non solo in Italia ma già anche oltre confine, sono molti gli iscritti provenienti da fuori l’Italia): la Hard Swim di 6 km che si svolge su un percorso segnato da scenari unici al mondo come il passaggio nella “porta” dei faraglioni di Lipari.

Il fine settimana di gare si chiude domenica col la Smile Swim, il classico miglio marino, che girerà sempre nella baia della Spiaggia delle sabbie nere che sarà il cuore pulsante dell’intera tappa: una distanza e percorso perfetto anche per i meno avvezzi al nuoto in acque libere.

Valerio Cleri: “Ho ricordo fantastico delle Isole”

Dopo la sua partecipazione all’edizione 2021 torna a gareggiare nelle acque siciliane delle Isole Eolie l’indimenticabile campione del mondo a Roma 2009 Valerio Cleri, vera e propria icona del nuoto in acque libere. “Ho un ricordo fantastico dell’isola, dell’acqua e delle gare. Non vedo l’ora di tornare a Vulcano!”, queste le sue parole. Il campione romano sfrutterà l’occasione per passare qualche giorno sull’isola con la famiglia, come tanti atleti iscritti.

Oltre alla presenza di molti protagonisti del Challenge 2022, impossibile non segnalare la massiva presenza di nuotatori siciliani e calabresi tra cui spiccano per numero per il secondo anno gli Anzianotti Nuoto Master di Cosenza.

Italia Open Water Tour 2023

Genova, 21 maggio

Vulcano, 3-4 giugno

Monate (VA), 25 giugno

Varese, 2 luglio

Maccagno (Va), 9 luglio

Camogli (GE), 23 luglio

Noli (SV), 10 settembre

Peschiera del Garda, 23-24 settembre

Ischia (NA), 7-8 ottobre

