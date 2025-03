Istituto Italiano Castelli: Milazzo farà parte del circuito?

L’Istituto Italiano Castelli ha visitato la Cittadella Fortificata di Milazzo, adesso si punta a far entrare la città nel circuito

MILAZZO – Il Castello di Milazzo al centro di un incontro, al quale hanno preso parte i rappresentanti dell’Istituto Italiano dei Castelli. Presenti la presidentessa dell’Istituto, Maria Vittoria D’Amico, l’ammiraglio Santo Giacomo Legrottaglie in veste di responsabile provinciale e l’assessore Angelo Maimone.

Nel corso della visita si è discusso delle peculiarità della Cittadella fortificata di Milazzo, oltre che della possibilità di far entrare il Castello nel circuito dell’Istituto. Un traguardo, spiega Maimone, che potrebbe avviare nuovi studi sull’architettura dell’edificio e nuovi progetti legati proprio al Castello di Milazzo.

«Si tratta -ha dichiarato ancora Maimone- di un’opportunità che il Comune di Milazzo non si è fatto sfuggire accogliendo subito la richiesta dell’Istituto di venire in città per rendersi conto da vicino della bellezza del nostro Castello».