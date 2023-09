Istruzione. Valditara: "Lo Stato è presente al fianco dei cittadini e non li abbandonerà" - Tempostretto

Valditara: "Investire risorse importanti in Calabria vuol dire dare risposte concrete". Nel pomeriggio a Reggio incontrerà i dirigenti scolastici

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in concomitanza dell’inizio dell’anno scolastico, ha visitato le scuole di San Giuseppe a San Luca, l’Istituto comprensivo “Edmondo De Amicis a Platì e l’Istituto comprensivo “Mario La Cava” a Bovalino.

“Noi crediamo che veramente possa partire un esempio di crescita civile ed economica per l’Italia e per l’Europa, investendo nell’istruzione, nella scuola, dando un futuro ai ragazzi, ai giovani. Questo è un giorno importante, in cui noi siamo venuti qui per ascoltare le esigenze e per dare risposte concrete. Uno Stato che è presente che è al fianco dei cittadini e che non li abbandonerà”, ha detto il Ministro.

Questo è un po’ un primo passo importante di Agenda Sud – ha aggiunto il Valditara – nella crescita e nelle opportunità per tanti giovani del Mezzogiorno ma soprattutto significa riunire l’Italia, un’Italia che oggi è spaccata che non ha le stesse opportunità formative. Siamo stati a Caivano con la presidente del consiglio Giorgia Meloni e siamo venuti qua. E allora investire 325 milioni complessivamente sulla scuola del Sud, in 2mila scuole del Mezzogiorno – ha aggiunto Valditara – e risorse importanti nell’intera regione Calabria vuol dire dare finalmente risposte concrete”. Infine il ministro, sul dimensionamento, ha detto che “non ci deve essere preoccupazione perché noi non chiuderemo scuole, anzi qui manderemo più insegnanti, faremo più tempo scuola, manderemo più personale Ata”.

Il ministro è stato accompagnato dal sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace,. “Un giro importante sulla Locride – ha dichiarato Versace – per il ministro Valditara che poi si concluderà nel pomeriggio a Reggio Calabria per un incontro con tutti i dirigenti scolastici, in un momento molto particolare per il nostro territorio che vivrà un dimensionamento scolastico dopo diversi anni”.

“Non soltanto la sua visita premia un territorio che ha voglia di riscatto – ha concluso Versace – ma ci dà anche quella speranza di poter discutere con delle istituzioni che hanno voglia di fare e soprattutto vogliono comprendere realmente le esigenze e le difficoltà di questo nostro territorio purtroppo per troppo tempo abbandonato”.