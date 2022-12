Italia Viva, nominati i coordinatori provinciali - Tempostretto

Civita Simione ed Emiliano Lazzara Papina, avvocato, sono i neo coordinatori della città Metropolitana

MESSINA – I coordinatori nazionali di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Ettore Rosato, su proposta del parlamentare nazionale Davide Faraone, hanno nominato i coordinatori provinciali di Messina. Civita Simione, libera professionista ed Emiliano Lazzara Papina, avvocato, sono i neo coordinatori della città Metropolitana di Messina. A queste nomine si aggiungono i responsabili: Manfredi Faraci, consigliere comunale Taormina, per l’area Jonica; Pasquale Morabito per la zona Barcellona/Milazzo; Nancy Starvaggi responsabile area Nebrodi. “La classe dirigente indicata, composta anche dal sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì e da Liliana Modica, presenti nel coordinamento regionale – si legge in una nota – sarà attiva capillarmente su tutta la provincia di Messina”.