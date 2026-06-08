Itf Città di Messina, al secondo turno delle qualificazioni Caratozzolo, Gargano e Varsalona

Si comincia a fare sul serio al Circolo del Tennis e della Vela, lunedì alcuni primi turni de tabellone principale e i match serali a partire dalle 20

MESSINA – Si è alzato domenica il sipario sulla seconda edizione del torneo internazionale di tennis Itf (15 mila dollari il montepremi) “Città di Messina Cup” che si concluderà sabato 13 giugno sui campi in terra battuta del Ct Vela di viale della Libertà. Nella prima giornata, sotto la direzione di Luca Del Federico con giudice arbitro Pier Luigi Grana, si sono disputati i primi turni delle qualificazioni dove figuravano ben sette messinesi di cui ben cinque del circolo di casa.

Le qualificazioni

Ad avanzare al secondo turno, potendosi giocare l’opportunità di accedere al tabellone principale il 31enne Alberto Caratozzolo, Fabio Varsalona e Federico Gargano, non ce l’hanno fatta invece Pantò, Gasparo, Lanza ed Egitto. Nella giornata di domenica, già tipicamente estiva, parecchia gente presso i locali del Circolo peloritano. Nella giornata odierna, al turno decisivo delle qualificazioni, in campo Antonio Caruso, fratello dell’ex tennista professionista Salvo, che ha avuto la meglio di Daniele Ellena. I due velini Gargano e Caratozzolo se la vedranno, per un posto nel main draw, contro i francesi Maxence Rivet e Alexandre Reco, mentre Fabio Varsalona sfiderà Antonio Caruso.

I primi turni in programma lunedì 8 giugno

Da oggi anche i primi turni e nel serale, non prima delle 20, previsti anche due incontri del primo turno del tabellone principale (Bagnolini vs Bilardo e Baragiola vs Sciahbasi, finalista lo scorso anno) e quattro match del doppio. La testa di serie numero 1 del seeding del torneo di singolare è il palermitano Gabriele Piraino, numero 383 al mondo, che martedì esordirà contro Daniele Rapagnetta (ha dato forfait il francese Arthur Nagel). In tabellone i fratelli Tabacco: Fausto, accreditato della settima testa di serie, giocherà contro un qualificato, mentre Giorgio (numero 8) giocherà contro Giannicola Misasi.