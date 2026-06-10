Itf Messina, nessun problema per i Tabacco all’esordio, oggi per loro doppio impegno

Successo in rimonta per il palermitano Piraino numero uno del tabellone, i Tabacco in campo nel primissimo pomeriggio e in serata in doppio

MESSINA – Nella serata di martedì 9 giugno con il successo di Giacomo Crisostomo nei confronti di Vito Darderi (1-6, 6-4, 6-1 lo score) si è conclusa una lunghissima giornata sui campi in terra battuta del Circolo del Tennis e della Vela di Messina dove è in corso di svolgimento il torneo Itf dotato di 15 mila dollari di montepremi. Bisognava concludere tutti i primi turni, quattordici i match di primo turno rimanenti distribuiti su tre campi.

Esordio per la testa di serie numero 1 del seeding, il palermitano Gabriele Piraino (numero 388 al mondo) che ha sconfitto, in rimonta, Daniele Rapagnetta con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4. Dopo aver subito l’intraprendenza di Rapagnetta nel primo set, Piraino è uscito alla distanza aggiudicandosi la sfida e staccando il pass per gli ottavi dove ad attenderlo ci sarà la wild card Sebastiano Cocola.

Al secondo turno anche i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco. Fausto, accreditato della settima testa di serie, ha superato con un duplice 6-2 il palermitano Giorgio Pistoia, mentre Giorgio (testa di serie numero otto) ha avuto la meglio di Giannicola Misasi per 6-3, 6-2. Mercoledì 10 giugno alle 12, negli ottavi di finale, Fausto Tabacco affronterà il francese Alexandre Reco, Giorgio, invece, sfiderà Jacopo Bilardo (secondo incontro sul campo 2).

Buono l’esordio della testa di serie numero 4, il polacco Marcel Zielinski che ha avuto la meglio del lucky loser Jacopo Antonelli per 6-1, 6-4, eliminata, invece, la sesta testa di serie, l’argentino Franco Ribero, battuto da Gian Marco Ortenzi, proveniente dalle qualificazioni. Agli ottavi anche i siciliani Pietro Marino e Antonio Caruso che hanno sconfitto Niccolò Ciaravella e l’argentino Tobia Grandinetti.

I risultati dei primi turni rimanenti

Reco b. Perego 7-6 (3), 6-4

Beraldo b. Miletich 2-6, 6-4, 6-0

F. Tabacco b. Pistoia 6-2, 6-2

Sigsgaard b. Lynch 6-1, 6-4

Caruso b. Ciavarella 6-2, 6-3

Ortenzi b. Ribero 6-4, 6-3

Primucci b. Hendrikx 6-2, 6-4

Rivet b. Macchione 6-4, 7-6 (3)

Marino b. Grandinetti 6-3, 6-3

Cocola b. Catini 7-6 (6), 2-0 rit.

Zielinski b. Antonelli 6-1, 6-4

G. Tabacco b. Misasi 6-3, 6-2

Piraino b. Rapagnetta 2-6, 6-4, 6-4

Crisostomo b. Darderi 1-6, 6-4, 6-1

Il programma di mercoledì 10 giugno

Su tutti i campi si inizia alle ore 12 e i match saranno a seguire tranne il terzo match sul campo 3 per cui si potrebbe decidere di lasciare un po’ più di riposo a Sciahbasi. In campo anche i quattro quarti di finale del torneo di doppio dove oltre ai fratelli Tabacco c’è ancora in corsa Fabio Varsalona, peloritano tesserato col Ct Vela in coppia con Antonio Caruso.

Campo 1

F. Tabacco vs Reco

Piraino vs Cocola

Primucci vs Rivet

Sigsgaard vs Beraldo

Cocola/Marino vs Tabacco/Tabacco

Campo 2

Caruso vs Ortenzi

Bilardo vs G. Tabacco

Rapagnetta/Ribero vs Caruso/Varsalona

Bilardo/Ciavarella vs Catini/Miletich

Campo 3

Marino vs Sciahbasi

Zielinski vs Crisostomo

Darderi/Grandinetti vs Perego/Sciahbasi