Messina in lutto, addio all’ex consigliere Placido Smedile

È stato candidato anche alle ultime elezioni. La morte dopo un malore per cui era stato ricoverato.

Messina dice addio a Placido Smedile, “Dino” per i tanti amici e colleghi che lo hanno affiancato nel corso degli anni nella sua lunga attività da attivista e politico. Aveva 60 anni. Smedile è stato consigliere di circoscrizione e ha sfiorato la rielezione anche alla tornata elettorale del 24 e del 25 maggio scorso, nella lista del Pd. Alla famiglia le condoglianze della redazione.

“Un lutto per l’intera comunità messinese”

“La prematura scomparsa di Dino Smedile lascia sgomenta l’intera comunità messinese. Un giovane che, nonostante le difficoltà affrontate nella vita, ha saputo impegnarsi con passione nella politica, nel volontariato e nel sociale, guadagnandosi l’affetto e la stima di quanti lo hanno conosciuto.

La sua testimonianza di forza, partecipazione e amore per la città resterà viva nel ricordo di tutti noi. Alla famiglia, agli amici e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza in questo momento di immenso dolore”. Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, Antonio De Luca, unitamente al consigliere della IV circoscrizione Gabriele Ferrante, alla coordinatrice provinciale Cristina Cannistrà e a tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle Messina.