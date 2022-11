Jeep si schianta su una barca a ridosso della pista ciclabile, paura sul lungomare di S. Teresa - Tempostretto

Il conducente è uscito indenne dal mezzo e, fortunatamente, in quel momento non passavano pedoni o ciclisti

S. TERESA DI RIVA – Potrebbe essere stata la sabbia depositata dai marosi sull’asfalto la causa dell’incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi a S. Teresa di Riva (non si escludono tuttavia altre ipotesi). Una Jeep con alla guida un uomo di S. Alessio Siculo si è schiantata contro una imbarcazione all’altezza della curva all’ingresso del lungomare, zona sud. Il mezzo, che procedeva in direzione Messina, è andato a sbattere sul parapetto in ferro dell’affaccio a mare, finendo la corsa su una barca parcheggiata sul marciapiede, di proprietà di un giovane di Rina (frazione di Savoca). Il conducente della Jeep è uscito indenne dal mezzo. E, fortunatamente, in quel momento in quella zona non vie erano pedoni o ciclisti, considerato che l’area è particolarmente transitata anche grazie alla presenza della pista ciclabile. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale al comando del capitano Diego Mangiò.