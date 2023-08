Jonio Fest: a Furci un momento di musica, arte e cultura aperto a tutti - Tempostretto

L'appuntamento alle 21 nell'anfiteatro del parco comunale venerdì 11 agosto

FURCI SICULO si illumina questa sera, venerdì, per ospitare la prima edizione dello Jonico Fest: un momento di musica, arte e cultura a cui tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare. Lo Jonico Fest nasce dall’entusiasmo di un gruppo di giovani furcesi, appassionati di musica e di arte in generale. L’obiettivo della manifestazione è duplice: da un lato valorizzare giovani artisti locali che fanno dell’arte il proprio stile di vita, dall’altro presentare alla comunità di Furci un’esperienza unica in cui talento, gioia e divertimento si uniscono per regalare una notte di magia. La manifestazione si terrà giorno 11 agosto al parco Furci Verde, nella cavea. L’evento si divide in due momenti: dalle 21 si esibiranno i giovani artisti partecipanti con esibizioni di canto, ballo e assoli, a seguire la cavea si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con djset. Nello specifico ad esibirsi saranno: Asia Spadaro e Domenico Caminiti, Annalaura Princiotto, Barbara Ceccio, Debora Ferrero e Alex Gugliemo, Martina Valveri, Mattia Gallo, Mattia Maugeri, Roberto Maimone, Sofia d’Arrigo e le Special Stars Dancing. Al timone della conduzione Carolina Foti, neo consigliera comunale e da sempre vicina al mondo della musica e dell’arte in senso lato. L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Furci Siculo e della. Partner d’eccezione della manifestazione sono l’Associazione culturale “Morgana” che dal 2012 è impegnata sul territorio messinese, nelle istituzioni Universitarie e nelle scuole che, tra le altre cose, si occupa anche di promuovere e realizzare attività artistiche, solidali e socio-culturale e UniVersoMe, testata multimediale registrata dell’Universita’ degli Studi di Messina in cui studenti di vari Dipartimenti compongono la squadra di aspiranti giornalisti.