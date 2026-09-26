Jsl Brolo, impegni per tutte le squadre verdefluo nel weekend

La prima squadra maschile in promozione affronta domenica alle ore 15:30 in trasferta il Cus Palermo

Weekend di esordi importanti per la Jsl Brolo. Oggi (sabato 26 settembre, ndr) la squadra Under 17 debutterà contro il Milazzo al “Don Peppino Cutropia”; la partita, che inizierà alle ore 15, segnerà il ritorno dei verdefluo nella categoria regionale, premio del grande lavoro prodotto dalla società con il proprio florido vivaio. Domenica 27, in contemporanea alle ore 15.30, scenderanno in campo la formazione di Promozione, che affronterà in trasferta il Cus Palermo, e l’Under 15, impegnata contro l’Accademia di Bagheria sul sintetico del Comunale di Brolo. La prima squadra JSL, protagonista del successo esterno (2-0) sul Sinagra, nell’andata del turno di apertura di Coppa Italia, intende continuare il percorso di crescita portato avanti dal tecnico Marco Palmeri. In settimana, sono stati ufficializzati, intanto, gli accordi con i difensori Antonino Galletto (classe 2009) e Andrea Miragliotta ed il portiere Carmelo Pantè; questi ultimi nati nel 2008.

“Finalmente si gioca dopo la lunga preparazione e i tanti test effettuati – dichiara Matteo Aquilia, responsabile tecnico dell’attività agonistica -. Questi incontri iniziali ci daranno un’idea più precisa dello stato di forma e le potenzialità dei due gruppi. Nell’Under 17, c’è grande entusiasmo per il ritorno nei regionali e siamo convinti che ci siano le premesse per fare bene, gettando le basi per restare in pianta stabile in questa categoria. C’è grande attesa pure per l’Under 15, poiché vogliamo verificare i miglioramenti di ragazzi che l’anno scorso erano sotto età e ora hanno un maggiore bagaglio d’esperienza. Siamo curiosi di vedere i loro progressi, sia complessivi che individuali”.