La Top Spin Messina conquista la Supercoppa Italiana 2026

Nella serata di venerdì primo trofeo stagionale contro la Bagnolese che si arrende per 0-2 con la nuova formula

La Top Spin Messina Amtivo conquista la Supercoppa Italiana 2026. Nella palestra delle Scuole Medie di Bagnolo San Vito (MN), la squadra del presidente Giorgio Quartuccio ha sollevato il trofeo per la terza volta nella sua storia, dopo i successi del 2019 e 2020, aprendo nel migliore dei modi la stagione. In casa della Polisportiva Bagnolese, rivale dell’ultima finale scudetto e campione d’Italia in carica, ripartita dalla Serie A2, i ragazzi guidati in panchina dal capitano Marco Rech Daldosso si sono imposti per 2-0 (45-31, 45-25) al termine del match andato in scena con la spettacolare formula a staffetta.

Tre atleti per team (Niagol Stoyanov e i nuovi acquisti Lubomir Pistej e Daniele Pinto i giocatori presenti per la Top Spin) si alternavano in campo ogni cinque punti totalizzati con arrivo del set a 45. La sfida, arbitrata da Paolo Piccirillo e Luigi Cuccaro, ha però visto partire meglio la Bagnolese, con Gabriele Piciulin avanti 5-2 su Daniele Pinto e il successivo allungo dello spagnolo Miguel Vilchez (10-4) a spese di Lubomir Pistej. Con Niagol Stoyanov, che affrontava Lorenzo Ragni, è iniziata la risalita della Top Spin e per effetto del 10-5 piazzato dal livornese le distanze si sono ridotte fino al 15-14. Il duello tra Pinto e Vilchez ha prodotto il 20-18 per i padroni di casa, ma da lì la musica è decisamente cambiata e sono emerse tutte le qualità degli ospiti. Stoyanov, ancora protagonista, ha infatti portato i suoi al sorpasso (21-20), spingendo contro Piciulin fino al 25-21 con un break di 7-1. Il margine (30-24) è poi aumentato grazie al contributo di Pistej, opposto a Ragni. Tornato al tavolo Stoyanov ha ampliato il divario (35-27) su Vilchez. L’ulteriore sprint di Pinto, contro Ragni, ha regalato il +10 (40-30). Il primo set si è quindi concluso con i cinque punti messi a segno da Pistej contro Piciulin, a sancire il definitivo 45-31.

Nel secondo set, interpretato con la massima concentrazione, la Top Spin è passata subito a condurre (5-4) con Stoyanov nei confronti di Piciulin. La battaglia tra Pistej e Vilchez (5-5) si è risolta con il 10-9 complessivo firmato dallo slovacco al cambio. Uno scatenato Pinto (5-2) ha mostrato la sua grinta contro Ragni per il 15-11. Stoyanov, sfidando Vilchez, ha reso la strada sempre più in discesa: 20-12. Top Spin saldamente in controllo. Pinto-Piciulin in parità (5-5) per il 25-17. Il +10 (30-20) è arrivato in virtù della manche disputata da Pistej contro Ragni. Pinto (avversario Vilchez) è giunto a quota 35 (a 21), Stoyanov, con un buon parziale contro Ragni, ha trascinato al 40-24. Il sigillo finale lo ha messo Pistej (5-1), che sul 44-24 contro Piciulin ha sparato fuori il primo match-point, non fallendo al secondo tentativo, quando ha archiviato il discorso con un rovescio lungo linea, utile a fissare il 45-25.

La Top Spin Messina Amtivo del presidente Giorgio Quartuccio fa festa sollevando il trofeo (terza Supercoppa Italiana della storia), ricevuto dalle mani del vicepresidente vicario federale Carlo Borella, che si aggiunge in bacheca alla Coppa Italia già conquistata nel 2026. Non c’è però troppo tempo per rifiatare, il tour de force in terra lombarda prosegue. I riflettori sono adesso puntati sull’inizio del campionato di Serie A1. Al PalaTennistavolo di Milano, presso il Centro Sportivo Bonacossa, verranno disputate le prime due giornate. Domani (sabato 26 settembre), alle ore 16, la Top Spin Messina Amtivo incrocerà nella prima giornata il Santa Tecla Nulvi, mentre domenica 27 settembre, alle ore 10.30, è previsto il match con il Muravera Tennistavolo, valido per il secondo turno.

Polisportiva Bagnolese-Top Spin Messina Amtivo 0-2 (31-45, 25-45)

Primo set

Gabriele Piciulin – Daniele Pinto 5-2

Miguel Angel Vilchez – Lubomir Pistej 5-2 (10-4)

Lorenzo Ragni – Niagol Stoyanov 5-10 (15-14)

Miguel Angel Vilchez – Daniele Pinto 5-4 (20-18)

Gabriele Piciulin – Niagol Stoyanov 1-7 (21-25)

Lorenzo Ragni – Lubomir Pistej 3-5 (24-30)

Miguel Angel Vilchez – Niagol Stoyanov 3-5 (27-35)

Lorenzo Ragni – Daniele Pinto 3-5 (30-40)

Gabriele Piciulin – Lubomir Pistej 1-5 (31-45)

Secondo set

Gabriele Piciulin – Niagol Stoyanov 4-5

Miguel Angel Vilchez – Lubomir Pistej 5-5 (9-10)

Lorenzo Ragni – Daniele Pinto 2-5 (11-15)

Miguel Angel Vilchez – Niagol Stoyanov 1-5 (12-20)

Gabriele Piciulin – Daniele Pinto 5-5 (17-25)

Lorenzo Ragni – Lubomir Pistej 3-5 (20-30)

Miguel Angel Vilchez – Daniele Pinto 1-5 (21-35)

Lorenzo Ragni – Niagol Stoyanov 3-5 (24-40)

Gabriele Piciulin – Lubomir Pistej 1-5 (25-45)