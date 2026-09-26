 PuliAmo Messina allestisce il parco di Tremestieri, appuntamento domenica 27 settembre

PuliAmo Messina allestisce il parco di Tremestieri, appuntamento domenica 27 settembre

Redazione

PuliAmo Messina allestisce il parco di Tremestieri, appuntamento domenica 27 settembre

sabato 26 Settembre 2026 - 10:30

I volontari torneranno in campo per completare l'area verde accanto alla Metroferrovia, tra rivestimento delle panchine, vialetti e nuova ringhiera

La cura del territorio e la rigenerazione urbana tornano protagoniste nella zona sud di Messina. Dopo gli interventi di pulizia e scerbatura fatti nei giorni scorsi da MessinaServizi Bene Comune, l’area verde di Tremestieri si prepara a una nuova giornata di partecipazione attiva. A scendere in campo sarà nuovamente il gruppo Puli-AMO Messina, che opererà in sinergia con la Pro Loco Ionio Messina Sud, gli Agesci Scout 14 e il Comitato Ex Sanderson per proseguire la trasformazione dello spazio situato accanto al parcheggio della Metroferrovia.

Il programma della giornata e gli interventi previsti

L’appuntamento è fissato per domenica 27 settembre, a partire dalle ore 9:30. Dopo le prime operazioni di bonifica della vegetazione incolta, i volontari concentreranno i propri sforzi su interventi mirati a rendere l’area pienamente fruibile e accogliente per i cittadini. Al centro del programma figurano infatti il rivestimento delle panchine già presenti, la realizzazione dei vialetti e la sistemazione della ringhiera perimetrale, tassello dopo tassello verso la restituzione dello spazio alla collettività.

Modalità di partecipazione aperta a tutti

L’iniziativa si conferma all’insegna della massima inclusione e della cittadinanza attiva. Come sottolineato dagli organizzatori, per prendere parte all’intervento di riqualificazione non serve essere iscritti a Puli-AMO Messina e non è necessario prenotarsi: basterà presentarsi direttamente sul posto a partire dalle 9:30 di domenica mattina per unirsi ai lavori e dare il proprio contributo concreto. Un invito esteso a tutta la cittadinanza, fondato sul principio che ogni mano in più può fare la differenza per il bene comune.

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