PuliAmo Messina allestisce il parco di Tremestieri, appuntamento domenica 27 settembre

I volontari torneranno in campo per completare l'area verde accanto alla Metroferrovia, tra rivestimento delle panchine, vialetti e nuova ringhiera

La cura del territorio e la rigenerazione urbana tornano protagoniste nella zona sud di Messina. Dopo gli interventi di pulizia e scerbatura fatti nei giorni scorsi da MessinaServizi Bene Comune, l’area verde di Tremestieri si prepara a una nuova giornata di partecipazione attiva. A scendere in campo sarà nuovamente il gruppo Puli-AMO Messina, che opererà in sinergia con la Pro Loco Ionio Messina Sud, gli Agesci Scout 14 e il Comitato Ex Sanderson per proseguire la trasformazione dello spazio situato accanto al parcheggio della Metroferrovia.

Il programma della giornata e gli interventi previsti

L’appuntamento è fissato per domenica 27 settembre, a partire dalle ore 9:30. Dopo le prime operazioni di bonifica della vegetazione incolta, i volontari concentreranno i propri sforzi su interventi mirati a rendere l’area pienamente fruibile e accogliente per i cittadini. Al centro del programma figurano infatti il rivestimento delle panchine già presenti, la realizzazione dei vialetti e la sistemazione della ringhiera perimetrale, tassello dopo tassello verso la restituzione dello spazio alla collettività.

Modalità di partecipazione aperta a tutti

L’iniziativa si conferma all’insegna della massima inclusione e della cittadinanza attiva. Come sottolineato dagli organizzatori, per prendere parte all’intervento di riqualificazione non serve essere iscritti a Puli-AMO Messina e non è necessario prenotarsi: basterà presentarsi direttamente sul posto a partire dalle 9:30 di domenica mattina per unirsi ai lavori e dare il proprio contributo concreto. Un invito esteso a tutta la cittadinanza, fondato sul principio che ogni mano in più può fare la differenza per il bene comune.