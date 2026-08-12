Jsl Brolo, Marco Palmeri allenatore dei verdefluo in Promozione

Il vice è stato individuato in Antonio Lamonica anche allenatore dei portieri, nello staff tecnico anche Francesco Gullà

BROLO – La JSL Brolo ha definito lo staff tecnico della stagione calcistica 2026/2027, che vedrà la compagine verdefluo disputare il campionato di Promozione. L’allenatore sarà Marco Palmeri, volto noto nell’ambiente per i suoi brillanti trascorsi sulla panchina neroverde della Junior Sport Lab. “La società ha avuto il coraggio di costruire un progetto diverso e innovativo. Adesso spetta a noi assumerci la responsabilità di interpretarlo nel modo migliore. La prima squadra rappresenta un percorso, una storia, dei valori e il futuro di tanti bambini e giovani del territorio. Chi ne farà parte dovrà fungere da esempio. Deve essere il sogno di ogni ragazzo che veste questa maglia, il nostro dovere è renderla un traguardo credibile. Il resto, come sempre, lo dirà il campo, che è il giudice supremo”.

Lavoreranno a fianco di Palmeri

Palmeri verrà affiancato dal vice Antonio Lamonica, che rivestirà, inoltre, l’importante ruolo di allenatore dei portieri. “Sono felice di iniziare questa nuova avventura, che, in realtà, rappresenta la naturale continuazione – dichiara Lamonica – di ciò che è stato fatti negli ultimi anni. È un progetto in cui credo molto, perché permette di accompagnare la crescita dei ragazzi, dal settore giovanile fino ai “grandi” e, perché no, verso traguardi ancora più ambiziosi. Un percorso costruito interamente in casa.”

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole del collaboratore Francesco Gullà. “Non posso che essere grato alla JSL Brolo dell’opportunità data e della fiducia che ha riposto in me. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare sul campo con i giocatori, mettendo a disposizione il mio contributo per la crescita di questo progetto”. La dirigenza sta lavorando, intanto, a ritmi serrati, nonostante le elevate temperature di questa calda estate, per completare l’organico e, nei prossimi giorni, si susseguiranno le ufficializzazioni griffate JSL Brolo.