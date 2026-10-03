Jsl Brolo Women pronta all’esordio in Coppa contro l’Aluntina

La partita, andata del turno d’apertura, è in programma domenica 4 ottobre allo stadio Comunale di Brolo con inizio alle ore 15.

Si susseguono gli esordi delle squadre griffate Junior Sport Lab Brolo. Domenica 4 ottobre toccherà alle ragazze rompere il ghiaccio nella partita contro l’Aluntina, andata del turno d’apertura della Coppa Italia regionale di calcio femminile, in programma sul sintetico dello stadio Comunale di Brolo con inizio alle ore 15.00. La manifestazione Tricolore prevede quest’anno la partecipazione di otto società di Eccellenza e di quattro di Promozione con sei accoppiamenti. Le qualificate verranno poi divise in due triangolari e le migliori si assicureranno il “pass” per l’ambita finale siciliana. Le verdefluo sono attese subito da una sfida molto impegnativa, che servirà a verificare lo stato di forma del gruppo, proiettato ad un’intensa stagione agonistica.

“Abbiamo in organico diverse ragazze nuove, che si sono integrate bene con le compagne – dichiara il tecnico Carmelo Emanuele -. Molte di loro provengono dal vivaio e vivranno una formativa esperienza. Debutteremo in Coppa contro l’avversaria probabilmente più forte dell’intero lotto. L’Aluntina è una compagine formata da calciatrici esperte e di qualità, che non centrano nulla con l’attuale categoria di appartenenza. Noi daremo tutto, giocando a viso aperto con l’obiettivo di fornire una positiva prestazione”.

Volgendo lo sguardo al torneo di Eccellenza? “È composto da otto formazioni e per la prima volta ci sarà la retrocessione, quindi è un vero e proprio campionato. Punteremo a valorizzare le nostre giocatrici, facendole crescere. Step principale una tranquilla salvezza, poi si vedrà”. Il match JSL Women-Aluntina verrà arbitrato, infine, dal signor Fabio Gullo della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto.