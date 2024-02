Jsl Women alla prima della poule promozione contro l’Unime

Derby in trasferta per la compagine neroverde, domenica 11 febbraio la prima di un girone a 6 squadre che mette in palio la promozione in serie C

BROLO – Sta per scattare la Poule Promozione del campionato di Eccellenza di calcio femminile. La Jsl Women esordirà domenica 11 febbraio (inizio ore 14:30 al Marullo di Bisconte) sul campo della Ssd Unime nel girone a sei squadre, che prevede la classica formula “all’italiana” di andata e ritorno. In palio l’ambitissima promozione nella serie C nazionale. Nel girone anche Cr Scicli, Siracusa, Giovanile Rocca e Marsala.

“Vivremo una bella e nuova esperienza, poiché affronteremo le migliori formazioni siciliane della categoria – ha dichiarato, in settimana, il tecnico Marco Palmeri – Ogni partita sarà, quindi, avvincente e le avversarie determinate alla ricerca della vittoria, come lo saremo noi. Da punto di vista mentale, avremo grandi motivazioni, mentre atleticamente le ragazze stanno bene, anche se poi le risposte arriveranno dal rettangolo di gioco”.

Valete quanto fatto nella regular season? “Potremo dirlo esattamente al termine della Poule Promozione. La prima in classifica sarà la compagine che merita il salto di categoria, poiché avrà dimostrato, in dieci sfide, di essere superiore a tutte le altre. Nella fase precedente, ottenuta la qualificazione, si è sperimentato qualcosa in vista dei successivi appuntamenti”. Che gara sarà contro la SSD Unime? “Ci tocca subito una rivale competitiva, che ha chiuso il proprio raggruppamento in testa. Abbiamo molto rispetto della Ssd Unime e sappiamo che può metterci in difficoltà”. Il match del “Marullo” di Bisconte verrà arbitrato dal signor Davide Pio Billè di Messina.