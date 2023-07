JSL Women, Cicirello e Pizzino i primi rinforzi della nuova stagione - Tempostretto

La JSL Women prepara la prossima stagione di Eccellenza. il dirigente Pintaudi: "Tante conferme e pochi innesti mirati"

BROLO – Si rinforza la JSL Women in vista del prossimo campionato di Eccellenza di calcio femminile. Dopo aver confermato buona parte del parco atlete con un’età media bassa e che ha dimostrato di essere ampiamente all’altezza dell’impegno agonistico delle passate stagioni, la società del presidente Francesco Caruso ha annunciato, con una nota stampa, l’ingaggio dei terminali offensivi Ylenia Cicirello e Federica Pizzino. Dotate di elevate qualità tecniche i due nuovi arrivi hanno disputato l’ultima stagione agonistica in serie C con la maglia dell’Academy Sant’Agata.

Cicirello e Pizzino: “Qui quei valori fondamentali per la nostra scelta”

Attaccante abile a gestire i tempi offensivi della propria squadra, ama scattare sul classico filo del fuorigioco: “Sono estremamente contenta di essere alla JSL Women – dichiara Cicirello, attaccante, classe 2001. La dirigenza e mister Marco Palmeri mi hanno trasmesso, da subito, quei valori che distinguono questo club dagli altri, fondamentali per la mia scelta”.

Parole simili quelle della 23enne Pizzino: “Il progetto JSL Women mi è sempre piaciuto. Trovo questa realtà un misto tra professionalità, serietà e divertimento, elementi essenziali per lo sviluppo e lo star bene di un’atleta”.

Ylenia Cicirello, la scorsa stagione a Sant’Agata in serie C

Il dirigente Pintaudi: “Innesti in linea con i principi della JSL”

Cicirello e Pizzino hanno partecipato, nei giorni scorsi, al raduno svoltosi allo stadio comunale di

Brolo. Presente anche il nuovo dirigente dell’area sportiva Simone Pintaudi: “Ringrazio, intanto, la società che ha voluto affidarmi questo delicato compito, nonostante io sia alla prima esperienza. Stiamo cercando

di allestire un organico che possa essere all’altezza degli obiettivi prefissati. Abbiamo mantenuto un

nutrito gruppo di valide calciatrici e in più siamo già intervenuti prendendo qualche innesto che ha

già partecipato al torneo di C, come Cicirello e Pizzino. Rimaniamo in linea con i principi di territorialità

e gioventù, punti cardine di JSL”.

Anche Federica Pizzino, nella scorsa stagione, ha vestito la maglia del Sant’Agata in serie C

Articoli correlati